Alcuni automobilisti hanno chiamato il 911 per segnalare un veicolo che procedeva contromano lungo l’Interstate 40 nei pressi di Winslow in Arizona, negli Stati Uniti. Un agente della polizia stradale ha individuato l’auto e ha intimato l’alt. Il conducente non era ubriaco né confuso: ha detto che stava partecipando a Lunatic, un gioco che prevede di guidare contromano sulle autostrade. Ha raccontato che era stato promosso a supervisore del gioco perché era il più anziano del gruppo, ma non è chiaro se gli altri partecipanti, o il gioco stesso, fossero reali. È stato arrestato. Il dipartimento di pubblica sicurezza dell’Arizona ha pubblicato questo messaggio online: “Mettere a rischio la vita delle persone per un gioco = GALERA”.