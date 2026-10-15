Il 9 ottobre un gruppo di giovani della comunità ebraica di Halle, in Sassonia-Anhalt, ha impedito l’ingresso nella sinagoga (nella foto) al politico di Alternative für Deutschland (Afd, estrema destra) Hans-Thomas Tillschneider, noto per le sue affermazioni revisioniste sull’antisemitismo. Nella sinagoga si teneva una commemorazione dell’attentato del 9 ottobre 2019, che un comunicato del nuovo presidente del parlamento locale, Tobias Rausch, dell’Afd, si è limitato a definire “sparatoria”. I manifestanti che hanno ostacolato Tillschneider, invece, sono stati etichettati come “di sinistra”, spiega la Süddeutsche Zeitung in un articolo che s’intitola “Ecco cosa succede quando l’Afd sale al potere”.
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Questo articolo è uscito sul numero 1687 di Internazionale, a pagina 20. Compra questo numero | Abbonati