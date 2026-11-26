Il 24 novembre Kilmar Ábrego García ha lasciato volontariamente gli Stati Uniti per la Spagna, mettendo fine a una lunga battaglia giudiziaria con l’amministrazione Trump, scrive Npr. Ábrego García, un salvadoregno di 29 anni, era stato espulso nel marzo 2025 nonostante un giudice avesse vietato di rimandarlo nel suo paese. Riportato negli Stati Uniti tre mesi dopo, era stato accusato di aver fatto entrare migranti irregolari nel paese, ma il procedimento è stato archiviato da un giudice. Washington aveva poi cercato di espellerlo in diversi stati africani. Il suo avvocato ha detto che considera la partenza temporanea e spera che una futura amministrazione gli permetta di tornare dalla famiglia.