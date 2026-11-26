◆ Il fallimento della Cop31 di Antalya, che si è conclusa senza una dichiarazione finale dopo che decine di paesi si sono rifiutati di sottoscrivere un testo privo di qualunque riferimento alla necessità di ridurre l’uso dei combustibili fossili, ha rafforzato i dubbi sull’utilità delle conferenze delle Nazioni Unite sul clima, scrive il New York Times. Il risultato ha confermato che la ricerca di un consenso tra tutti i partecipanti presta il fianco alle tattiche ostruzionistiche dei paesi petroliferi, e ha rafforzato la convinzione secondo cui i negoziati internazionali sul clima devono guardare oltre la cornice dalle Nazioni Unite. Un modello alternativo è quello inaugurato dalla conferenza di Santa Marta, in Colombia, dove ad aprile 57 paesi si sono riuniti per sviluppare la proposta di una tabella di marcia per l’abbandono dei combustibili fossili che era stata scartata alla Cop30 di Belém. I partecipanti dovrebbero incontrarsi nuovamente nel 2027. Un’altra incognita è rappresentata dall’imminente uscita di scena del segretario delle Nazioni Unite António Guterres, che ha fatto della lotta al cambiamento climatico una priorità del suo mandato. Ma alcuni sperano che la Cop32 del prossimo anno possa invertire la tendenza. La conferenza si terrà in Etiopia, un paese particolarmente esposto agli effetti del cambiamento climatico, e gli altri stati vulnerabili stanno già lavorando con gli organizzatori per fare in modo che temi come i finanziamenti per l’adattamento ricevano l’attenzione che meritano.