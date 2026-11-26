Il 22 novembre un attacco con i droni attribuito ai paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) ha colpito diverse aree residenziali della capitale sudanese Khartoum, uccidendo quattro persone e danneggiando un edificio delle Nazioni Unite, scrive Radio Dabanga. La città era tornata sotto il controllo dell’esercito nel marzo 2025. Secondo fonti militari sentite dall’Afp, l’attacco è partito dall’Etiopia, accusata di sostenere le Rsf, anche se Addis Abeba nega. Secondo l’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani, al 17 novembre le morti civili registrate in Sudan dall’inizio dell’anno erano state 2.230, di cui 1.630 causate dai droni, diventati un “tratto distintivo del conflitto”. Queste armi sono usate sia dall’esercito del generale Abdel Fattah al Burhan sia dalle Rsf, in guerra dall’aprile 2023.