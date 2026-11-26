La Byd, la principale casa automobilistica cinese, avrà uno stabilimento di produzione di veicoli in Francia. Il 24 novembre, scrive Le Monde, l’azienda ha annunciato di aver avviato trattative per l’acquisizione dello stabilimento di Hambach, nella regione della Mosella, dal suo proprietario britannico, la Ineos Automotive. Oggi lo stabilimento di Hambach impiega 900 persone e da due anni risente dell’impatto dei dazi statunitensi. Qui la Ineos produce i fuoristrada Grenadier 4x4, il 70 per cento dei quali è esportato negli Stati Uniti. I dazi hanno inciso pesantemente sui profitti dello stabilimento francese, costringendo il gruppo britannico a venderlo. Nell’ultimo anno sono stati eliminati 250 posti di lavoro.