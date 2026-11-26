Anche se per la stampa cinese “non si è trattato di una semplice photo opportunity”, come scrive per esempio il South China Morning Post, l’incontro trilaterale del 19 novembre fra il presidente Xi Jinping, lo statunitense Donald Trump e il russo Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice dell’associazione delle nazioni del sudest asiatico (Apec), non è stato “una nuova Jalta”, com’era stato invece presentato da molti mezzi d’informazione e dallo stesso Trump. Il presidente statunitense “ha chiaramente apprezzato il suo viaggio in Asia di tre giorni”, scrive Asia Sentinel, che continua: “Elaborate cerimonie di benvenuto, strette di mano presidenziali, abbracci calorosi ed esibizioni di granduer diplomatica accuratamente coreografati. Trump ha dato al vertice con Xi e Putin uno straordinario 12 su 10. Ma dietro allo spettacolo c’è una scomoda verità: il summit non ha prodotto nessun accordo sulla guerra in Ucraina, nessun passo avanti nella guerra contro l’Iran, nessuna intesa sulla riduzione degli arsenali nucleari e nessuna soluzione complessiva delle controversie economiche tra Stati Uniti e Cina. L’unica cosa uscita dal vertice trilaterale è una ‘dichiarazione di pace in quattro punti’: i leader si sono impegnati a riformare le Nazioni Unite, ad aumentare le forniture di prodotti petroliferi raffinati, rispettare l’immunità dei funzionari statali ed evitare che istituzioni multilaterali come la Corte penale internazionale abusino del loro potere. E inoltre a portare avanti il dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari, senza però stabilire un calendario per i negoziati, un accordo sulla riduzione degli arsenali esistenti né alcun meccanismo per garantire l’attuazione della dichiarazione. Per un vertice presentato come uno storico esercizio di diplomazia, si tratta di un risultato eccezionalmente modesto”. ◆