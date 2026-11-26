“Il 20 novembre l’esercito del Salvador, che a fine ottobre ha inviato più di duemila soldati ad Haiti per combattere le bande criminali e riscattare quattro funzionari salvadoregni sequestrati, ha informato che tre suoi militari sono morti in un’esplosione a Port-au-Prince”, scrive Bbc mundo. I soldati del paese centroamericano e le truppe haitiane stanno avanzando in zone della capitale che finora erano controllate dalle gang.