“Il 20 novembre l’esercito del Salvador, che a fine ottobre ha inviato più di duemila soldati ad Haiti per combattere le bande criminali e riscattare quattro funzionari salvadoregni sequestrati, ha informato che tre suoi militari sono morti in un’esplosione a Port-au-Prince”, scrive Bbc mundo. I soldati del paese centroamericano e le truppe haitiane stanno avanzando in zone della capitale che finora erano controllate dalle gang.
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Questo articolo è uscito sul numero 1693 di Internazionale, a pagina 29. Compra questo numero | Abbonati