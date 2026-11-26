La premier danese Mette Frederiksen è al centro di accese polemiche dopo le dichiarazioni rilasciate nella puntata del 17 novembre del podcast Borderlig tabloid , in cui ha fatto riferimento alla popolazione “etnicamente danese” e richiamato la teoria della “grande sostituzione”. La leader socialdemocratica ha difeso la linea dura del suo governo sull’immigrazione, usando parole ritenute simili alla propaganda dell’estrema destra. Il 24 novembre le sue dichiarazioni sono state discusse dal parlamento di Copenaghen, racconta il quotidiano Politiken. Le polemiche sono arrivate fino a Strasburgo e, secondo Politico, saranno presto all’ordine del giorno di una riunione del gruppo Socialisti e democratici al parlamento europeo.