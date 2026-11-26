Da quando forti piogge hanno colpito la Striscia all’inizio di novembre, Reem Mansour controlla le previsioni del tempo mattina e sera. La donna di 48 anni vive in una tenda sulla costa, a ovest della città di Gaza, con otto familiari, fra cui tre nipoti di meno di cinque anni. Dopo l’ultimo acquazzone i materassi, le coperte, i vestiti e il cibo sono rimasti zuppi per una settimana. La pioggia è diventata “peggio dei bombardamenti”, dice Mansour. I bambini piangevano sentendo il rumore del vento e delle onde, che gli ricordava quello dei raid aerei. “Mio nipote di due mesi è diventato blu per il freddo”, ricorda. “Gli ho massaggiato mani e piedi per scaldarlo e ho messo lui e gli altri bambini sulle sedie per farli stare all’asciutto”.

Mansour e la sua famiglia sono tra le centinaia di migliaia di sfollati palestinesi che si preparano ad affrontare un altro inverno in tende logorate dall’esposizione al caldo estremo, alla pioggia e al vento. Le recenti tempeste hanno causato enormi danni: secondo l’ufficio stampa del governo di Gaza, il 7 novembre circa settantamila tende si sono allagate in dodici ore, mentre dati provvisori pubblicati dall’Onu una settimana dopo indicano che più di 46mila famiglie sono state coinvolte e 40mila ripari sono stati danneggiati.

Con i bombardamenti israeliani che hanno raso al suolo gran parte degli edifici e l’assedio che impedisce l’arrivo di rifugi adeguati, poche ore di forti piogge possono lasciare intere famiglie in balìa degli elementi. Secondo Ismail al Thawabta, capo dell’ufficio stampa del governo di Gaza, la crisi è aggravata dalla distruzione del 93 per cento delle fognature e dei sistemi di drenaggio delle acque piovane, che si accumulano allagando e contaminando le aree abitate. Le tempeste hanno anche causato il crollo di muri e terrapieni di sabbia, uccidendo persone che avevano trovato rifugio nelle vicinanze.

Salem al Safadi, responsabile degli interventi del Comitato per l’emergenza di Gaza, avverte che la situazione di questo inverno è ancora più precaria dei precedenti: “Ora le infrastrutture sono ancora più danneggiate, le tende logore e le reti fognarie compromesse”. Il comitato ha chiesto che siano forniti con urgenza tende, teloni, materassi, coperte e altri beni essenziali. Ma Al Safadi sottolinea anche che per impedire future inondazioni servono pompe idriche, macchinari pesanti, carburante e interventi alle fogne e alle stazioni di pompaggio, tutte cose difficili da ottenere.

Famiglie come quella di Mansour sono in grave pericolo. Sfollata dalla sua casa a Beit Lahia, distrutta da un bombardamento, da due anni vive sulla costa in una tenda che a ogni tempesta offre meno protezione. Ci sono poche coperte per tenere tutti al caldo la notte, quindi gli adulti si rannicchiano insieme ai bambini indossando strati di vestiti. Dopo ogni acquazzone strizzano i materassi e li stendono al sole, quando c’è, sperando che si asciughino prima di quello successivo. “A volte restiamo con i vestiti bagnati addosso e dormiamo sui materassi zuppi”, spiega Mansour. “I miei figli e nipoti si raffreddano e gli vengono tosse e febbre per giorni”.

Una nuova tenda costerebbe circa 500 dollari, una cifra che Mansour non può permettersi. Suo marito Mohammed lavorava come agricoltore prima della guerra e ora è disoccupato. La famiglia dipende totalmente dagli aiuti umanitari.

La collina accanto

Per alcune famiglie sfollate non c’è più neanche un minimo riparo, portato via dalle piogge recenti. Khadijah al Majdoub, 42 anni, da più di due anni vive in una tenda nei pressi del porto di Gaza insieme ai tre figli. La vita, dice, è “un inferno”: il telo ripara poco e niente dal caldo estivo e dal freddo dell’inverno, rovinato anche dai topi, attratti dalle scorte di cibo. Qualche settimana fa suo figlio Yamen, di nove anni, è stato morso da un ratto mentre dormiva e l’infiammazione è durata una settimana. Poi è arrivato l’ennesimo acquazzone. “L’acqua è entrata e la tenda è crollata, è stato così terrificante che i bambini hanno cominciato a urlare”, racconta. “Li ho guardati e mi sono messa a piangere anch’io. Poi Yamen è svenuto”. Hanno chiesto ospitalità ai vicini e i bambini non riescono più a dormire per il terrore dei temporali. “Io provo a calmarli, dicendogli che domani ci sarà il sole e farà caldo”, dice Al Majdoub. “Ma dentro di me io stessa ho paura”.

Sabreen al Tartour, ricercatrice e operatrice del Palestinian center for human rights, spiega che molti palestinesi non possono comprare neanche semplici materiali per aggiustare i ripari danneggiati. Poi c’è il problema delle condizioni igienico-sanitarie in rapido deterioramento. Molte persone trascorrono ore in fila per il cibo e l’acqua, mentre la distruzione del sistema fognario costringe interi campi a dipendere da pochi bagni. Alcuni abitanti usano i secchi, ma l’acqua stagnante comporta rischi legati a insetti e roditori.

L’alluvione sta aggravando anche la crisi sanitaria. Secondo Ahmed al Farra, primario di pediatria all’ospedale Nasser di Khan Yunis, i casi d’infezione respiratoria acuta sono 33mila in più dell’anno scorso, perché le famiglie hanno difficoltà a restare al caldo quando le tende sono fradice. Lo stesso ospedale continua a essere sotto attacco: il 13 novembre un bombardamento israeliano contro il reparto di chirurgia ha ucciso sei persone e ne ha ferite decine, costringendo il personale a trasferire i pazienti.

Le conseguenze del clima rigido hanno già provocato vari morti. Al Farra racconta di un padre arrivato dalla zona di Al Mawasi, vicino a Khan Yunis, portando in braccio il figlio di nove mesi, Kinan Raqiq, morto dopo che “il suo cuore si è fermato a causa del freddo”. Ahmed Khaled Nabhan, 40 anni, ha perso i due figli, Salah di otto anni e Mariam di sei, e la moglie Tahrir, incinta di sette mesi, quando un terrapieno di sabbia è crollato sulla loro tenda l’8 novembre dopo il temporale. Sfollata dal campo profughi di Jabalia nel nord della Striscia, la famiglia di Nabhan aveva trovato un fazzoletto di terra in cui piantare la tenda a Deir al Balah. “Non immaginavo che la collina accanto a noi fosse una minaccia”, dice Nabhan. “Per paura delle alluvioni avevo perfino rialzato la tenda. Ma il pericolo è arrivato dalla montagna sopra le nostre teste. Ora sono rimasto solo. Non riesco nemmeno a dire come mi sento”. ◆ _fdl _

Ahmed Dremly _ è un giornalista di Gaza che da maggio studia in Italia. _

Ruwaida Amer _ è una giornalista di Khan Yunis._

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