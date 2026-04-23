la madre dei pesi sulle bilance,
la signora del fiume verde sorveglia
l’imbarco e lo sbarco di chi se n’è andato.
la madre originaria che dal fango
secco ha partorito i terribili, le fiere:
i figli fantasmi dell’eclisse,
la madre dei fiocchi lilla.
e allora da lei verranno gli stranieri:
il tempo, la peste, l’intero serpente colorato
André Capilé è un poeta brasiliano nato nel 1978. Insegna letteratura brasiliana all’Università statale di Rio de Janeiro ed è traduttore dall’inglese, in particolare di autori afroamericani. Questo testo è tratto dalla raccolta Infenso (“Ostile”, Macondo 2025). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 92. Compra questo numero | Abbonati