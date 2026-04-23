e allora da lei verranno gli stranieri: il tempo, la peste, l’intero serpente colorato

la madre originaria che dal fango secco ha partorito i terribili, le fiere:

l’imbarco e lo sbarco di chi se n’è andato.

André Capilé è un poeta brasiliano nato nel 1978. Insegna letteratura brasiliana all’Università statale di Rio de Janeiro ed è traduttore dall’inglese, in particolare di autori afroamericani. Questo testo è tratto dalla raccolta Infenso (“Ostile”, Macondo 2025). Traduzione dal portoghese di Prisca Agustoni.