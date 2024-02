Il ragazzo è sul punto di svenire,

lucido di pioggia e biondo ossigenato,

la cicatrice lasciata dal pit bull

chiazza il suo avambraccio

come olio bianco.

Qualcosa si cristallizza nei suoi tratti,

qualcosa che smania e scalcia.

La sua bocca è una crosta di sangue.

Improvvisamente lo immagino

piccino e sporco di gelato

calpestare gramigna

in una giacca a vento gialla –

voglio donargli la bellezza

che mi colma gli occhi, dirgli

per favore non farci questo.