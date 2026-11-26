In Italia nessuno si fila i drammaturghi. Nelle librerie praticamente non esistono i testi per la scena, e se a scuola studiamo Shakespeare o Pirandello, poi faremmo fatica a nominare cinque autori teatrali viventi. Per questo ha senso vedere come si lavora su originali e adattamenti, anche per capire dove va la nostra letteratura. Per esempio Linda Dalisi, che è in scena in questi giorni con due titoli: ho visto il suo coraggioso, anche irrisolto, Oscar, ispirato al manga di Lady Oscar, con la regia di Antonio Latella (è al Galli di Rimini, questa settimana) e sono curioso della sua versione di I miei stupidi intenti prodotto da VicoQuartoMazzini, dal romanzo di Bernardo Zannoni (ora al Piccolo). È in tournée anche Fausto Paravidino – forse il migliore drammaturgo che abbiamo in Italia – che adatta Figli da una sceneggiatura di Mattia Torre, che ormai è giustamente un classico contemporaneo (Napoli, teatro Nuovo). E a Roma al teatro Basilica c’è un altro drammaturgo da (ri)scoprire, Marco Andreoli con La consuetudine frastagliata dell’averti accanto, che non era riuscito a girare per colpa del covid; Massimiliano Civica, anche regista di Quinto: non uccidere è al Vascello. La potenza di chi scrive oggi si riflette anche sugli attori che ci si devono confrontare, da Sonia Bergamasco a Carlo De Ruggieri o Cristina Pellegrino: in ognuna di queste pièce c’è una sfida drammaturgica in cerca di un interprete che riesca a portarla fino in fondo. ◆