Com’è possibile pretendere di aver superato gli effetti della pandemia? Molti elementi esteriori, come le mascherine e i disinfettanti, sono quasi scomparsi, ma gli effetti psicologici sono ancora lì, anche se pochi sono disposti a parlarne. E il cinema è complice di questo silenzio. Il bellissimo documentario di Stefano Savona, Le mura di Bergamo, è una gradita eccezione, non solo perché indaga il devastante bilancio della pandemia nella provincia più colpita d’Italia, ma anche perché ne documenta il costo umano con profonda empatia. Come per il suo magnifico documentario precedente, La strada dei Samouni, Savona ha scelto un approccio sperimentale, incorporando nel film materiale d’archivio e amatoriale, utile per mostrare la vita cittadina prima della crisi ma anche come punteggiatura per cambiare tono o enfatizzare dei passaggi. Il film, realizzato da Savona insieme a un gruppo di suoi ex studenti del Centro sperimentale di cinematografia di Palermo, comincia come una cronaca della crisi sanitaria del 2020, spostandosi poi gradualmente per affrontare la necessità di elaborare il vortice di sentimenti di un’intera comunità.

Jay Weissberger, The film verdict