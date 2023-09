In questo eccentrico western queer di trenta minuti, Pedro Pascal interpreta Silva, un mandriano che arriva nella cittadina dall’altisonante nome di Bitter Creek. È andato a trovare lo sceriffo Jake, interpretato da Ethan Hawke, che non vede da venticinque anni. Cenano insieme, bevono e i sentimenti reciproci prendono il sopravvento. La mattina dopo gli animi si raffreddano rapidamente. Jake si rammarica per essersi lasciato andare, anche perché, tra le altre cose, è sulle tracce del figlio di Silva, sospettato di omicidio. Nella robusta narrazione vecchio stile non può mancare una sparatoria, da esaminare in lungo e in largo in cerca di significati metaforici. È bello vedere Pedro Almodóvar di nuovo in sella.

Peter Bradshaw, The Guardian