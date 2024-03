Nata nel Bronx da genitori portoricani, Alynda Segarra, voce del progetto Hurray for the Riff Raff, è stata allevata dagli zii finché, a diciassette anni, ha lasciato la città nel cuore della notte. Ha passato gli anni formativi della sua vita saltando sui treni, passando dagli spazi occupati alle comuni. Basta il titolo dell’album del 2014 Small town heroes, per capire dove risiedano le alleanze di Segarra, che è non binaria e sceglie di usare per sé il pronome neutro they/them. Ma le sue storie abbracciano varie parti dell’America. Mixato da Mike Mogis, già al lavoro con Bright Eyes e Phoebe Bridgers, The past is still alive è forse il suo lavoro migliore. È una cronaca astuta e umana della vita quotidiana statunitense, dalle vaste pianure di Santa Fe al ventre cosparso di eroina del Lower East Side di New York. Ci sono molte questioni sociali di ampio respiro in gioco – il crescente consumo di fentanil, il peggioramento della crisi climatica – ma arrivano nella musica come succede nelle nostre vite. Sono momenti frammentari, sparsi tra amicizie e shopping. Il disco dura solo 36 minuti e la maggior parte delle undici canzoni non supera i tre minuti e mezzo, ma l’immaginario è così crudo e le melodie così accattivanti che i brani sembrano lunghi il doppio. Un buon esempio è Buffalo, che esplora il tempo e la memoria attraverso la lente del bufalo estinto, scacciato negli anni del peccato originale americano. Oppure Colossus of roads, che affronta una sparatoria di massa avvenuta al Club Q di Colorado Springs. Tutto senza essere mai prevedibile. The past is still alive è un album straordinario, che raggiunge il risultato non facile di descrivere l’atmosfera di un’intera nazione mentre fa il ritratto accattivante di una sola persona.

Liam Inscoe-Jones, The Line of Best Fit