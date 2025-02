Le Horsegirl sono riuscite a creare musica in debito con il passato ma che non sembra una parodia. Questo non è il suono di tre dilettanti con una grande collezione di vinili, ma di artiste che suonano la loro musica preferita in modo sincero e convinto. Con Phonetics on and on, Nora Cheng, Penelope Lowenstein e Gigi Reece cancellano qualsiasi preconcetto su chi dovrebbero essere, confezionando un disco pieno di riff gioiosi, ritmi tirati e dolci melodie memorabili. Anche se questo secondo album è meno rumoroso del precedente, è altrettanto efficace. Violini inquieti e percussioni danno la spinta al singolo 2648, che fa pensare alle corde stridenti di John Cale e a gruppi come i Pastel o i Talulah Gosh. Comunque non è importante citare tutte le influenze, perché il trio di Chicago ha scritto forse l’unico disco indie-rock godibile degli ultimi anni. Prodotto con Cate Le Bon nello studio dei Wilco, proprio nella loro città natale, Phonetics on and on sa essere allo stesso tempo riflessivo e sognante, ampio e minima­lista. Ed è il lavoro di tre musiciste molto più mature della loro età che sanno sperimentare senza alcun timore.

Marko Djurdjić, Exclaim