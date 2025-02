C’è un che di paradossale nel possibile esito dell’ultimo conflitto nella Rdc. Fino a poche settimane fa Tshisekedi tentava di modificare la costituzione per garantirsi un terzo mandato, ma forse non riuscirà a concludere nemmeno il secondo. La sua possibile caduta non è più una semplice ipotesi. Certo, dall’est del paese, dove si concentrano i combattimenti, alla capitale Kinshasa la strada è lunga, ma la facilità con cui i ribelli hanno preso il controllo di due importanti province deve preoccupare le autorità nazionali. Da mesi gli osservatori avvertono che i soldati congolesi, disorganizzati, mal equipaggiati e per niente motivati, non sono in grado di affrontare la sfida rappresentata dai miliziani che godono del sostegno attivo del Ruanda. Anche se Tshisekedi fingesse di ignorare questa realtà – come durante l’ultima campagna elettorale, quando aveva minacciato di arrivare con le sue truppe a Kigali – d’ora in poi sappiamo cosa aspettarci. Le truppe congolesi non sono le uniche responsabili della situazione: non sono serviti a molto neanche i soldati del Burundi, del Sudafrica, della Tanzania, del Malawi e la folla di mercenari impegnati nella zona contro l’M23.