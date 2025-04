Charlie Heller (Malek) è un analista della Cia. Quando sua moglie è uccisa decide d’imbarcarsi in una missione di vendetta per cui non ha le competenze. Non solo non riesce a uccidere un uomo con un asciugamano, ma per aprire una serratura deve guardare un tutorial in rete. Hawes, un veterano della serie Slow horses, è a suo agio con un thriller di spionaggio che non può contare sulla sgualcita ironia di Gary Oldman, ma offre lo stesso grado d’intrigo e imprevedibilità.

Phil de Semlyen, Time Out