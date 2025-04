◆ Il Sahel è una fascia di savana che separa il deserto del Sahara dalle foreste pluviali dell’Africa centrale. In questa foto, scattata da un astronauta a bordo della Stazione spaziale internazionale, la forma circolare del lago Iro si staglia contro la vegetazione del Ciad sudorientale. I pennacchi di fumo di diversi incendi indicano che quel giorno il vento soffiava verso ovest.

Il lago ha un diametro di circa 12 chilometri. La sua superficie e quella del fiume che lo alimenta appaiono chiare a causa della luce solare riflessa dall’acqua. Le fotografie dallo spazio sfruttano spesso questo fenomeno per far risaltare dettagli della superficie terrestre che sarebbero difficilmente visibili in altre condizioni di luce.