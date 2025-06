Dopo quattordici anni insieme, la regista Ale (Arana) e l’attore Alex (Sanz), decidono di porre fine alla loro relazione. Li incontriamo in camera da letto, mentre discutono sotto voce della separazione (anche se non ne scopriamo i motivi). Addirittura Alex propone di organizzare una festa per brindare a questo nuovo inizio. Visto che sono d’accordo e hanno tutto chiaro… Mentre la festa si avvicina sembra profilarsi una classica commedia di riappacificazione. Chi invitare? Come vestirsi? I dettagli della serata sembrano ricementare l’unione dei due, anche se l’abisso della separazione ogni tanto li lascia senza fiato. Ci sono altre cose che alimentano la fibra malinconica dell’opera di Trueba (sfidiamo chiunque a non commuoversi). Per esempio un finto flashback di Alex. In realtà si tratta di un video del giovane attore Sanz, girato insieme a un amico per le strade di Parigi, inserito nella storia da Trueba, che lo trasforma in archivio dei tempi felici.

Clarisse Fabre, Le Monde