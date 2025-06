La Silicon valley è nata in California quasi per caso. Tutto è cominciato nel 1956, quando William Shockley, un fisico statunitense, fondò un’azienda, la Shockley Semiconductor Laboratory, per commercializzare i semiconduttori al silicio che aveva contribuito a inventare lavorando nei laboratori della Bell. Scelse come sede Mountain View, una cittadina nella contea di Santa Clara, in California, per una sola ragione: poter stare accanto alla madre, Mary, anziana e malata, che viveva a Palo Alto. Nel giro di pochi anni altre aziende di semiconduttori si stabilirono nei dintorni, attirate dalla Shockley. E oggi, anche grazie alla Silicon valley, la California è diventata la quarta economia del mondo. È successo il mese scorso: il pil californiano ha raggiunto i 4.100 miliardi di dollari, secondo i dati del Fondo monetario internazionale e dell’ufficio di analisi economica degli Stati Uniti, superando il pil del Giappone, che è di quattromila miliardi di dollari. I primi tre paesi sono gli Stati Uniti (compresa la California), con 29mila miliardi di dollari, la Cina con 18mila miliardi, e la Germania con 4.600 miliardi. “Oltre a essere la capitale dell’industria tecnologica e dell’intrattenimento”, ricorda il Guardian, “la California è il centro della produzione manifatturiera degli Stati Uniti ed è il più grande produttore agricolo del paese”. Probabilmente non è un caso quello che sta succedendo, proprio lì, negli ultimi giorni. Per fermare i manifestanti, polizia ed esercito possono solo “punire e provocare”, scrive Rebecca Solnit nella column che pubblichiamo questa settimana. “Forse ci siamo. Finalmente è cominciata una grande rivolta in risposta al governo di Trump”, in uno stato di quaranta milioni di abitanti, uno dei più ricchi del pianeta e dove la maggioranza della popolazione non è bianca. ◆