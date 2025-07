Alcuni registi di genere, tra cui molte donne, invece che assecondare le pressioni del pubblico, preferiscono coltivare e definire i propri percorsi e le proprie idiosincrasie. Tra questi ci sono i due fratelli australiani Danny e Michael Philippou che al loro inquietante esordio Talk to me (2022) hanno fatto seguire un altro imperativo, Bring her back. A parte la grammatica del titolo, entrambi i film traggono slancio da traumi familiari e mostrano una straordinaria sensibilità rispetto ai loro personaggi emotivamente spezzati. Dopo la morte del padre, Andy e la sorellastra Piper sono affidati per tre mesi a Laura (Sally Hawkins), madre temporanea accogliente, un po’ svampita, che vive in una casa decadente insieme a un bambino, anche lui in affidamento, muto e quasi selvaggio. Gli effetti visivi del film sono tosti, ma più sopportabili della crescente angoscia. È evidente la volontà degli autori di spezzarci il cuore, infliggendo pene terribili agli innocenti. Jeannette Catsoulis, The New York Times