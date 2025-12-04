Negli anni sessanta Roland nasce con un piede torto. I medici sono categorici: il bambino non camminerà mai. Ma sua madre è convinta del contrario: sfida il destino affidandosi a dio e a un aggiustaossa i cui metodi radicali sono ammorbiditi dall’ascolto attento dei successi di Sylvie Vartan. Fantasia e gravità s’intrecciano in questa commedia ispirata all’autobiografia dell’avvocato e conduttore radiofonico Roland Perez. In un film mediamente sobrio, più toccante che divertente, il pizzico di follia è garantito da Sylvie Vartan che interpreta se stessa e, soprattutto, da Leïla Bekhti che, con grande verve, si trasforma in una madre ebrea sefardita da antologia.

Samuel Douhaire, Télérama