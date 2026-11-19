Sembra proprio che Gabriele Sassone abbia scritto Per chi si perde apposta per me (anche se molto probabilmente non era sua intenzione). Questo perché leggendolo mi sono persa. L’inizio, con la storia di Élisabeth e del suo viaggio dal Belgio fino a un’isola mediterranea senza nome (liberamente ispirata a una delle isole Eolie?), mi è piaciuto. Ma le storie di Mario e di Margaretha, con cui s’intreccia quella di Élisabeth, sono più difficili da seguire, come pezzi di sapone letterari sparsi tra le pagine, che fanno scivolare via l’attenzione del lettore. Almeno, così è stato per me. E quindi, a un certo punto durante la lettura, ho dovuto ammetterlo: mi ero completamente persa. Non posso escludere di avere qualche colpa. A volte l’attenzione che riusciamo a dare a un libro dipende da tante altre cose a cui dobbiamo correre appresso durante la giornata. E Per chi si perde mi è capitato in un momento particolarmente impegnativo da quel punto di vista.