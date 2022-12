Lo aveva detto e lo ha fatto: Elon Musk ha messo a pagamento la spunta blu. Il simbolo che rappresentava l’autenticità di un profilo su Twitter potrà essere richiesto da chiunque, basterà pagare otto dollari al mese, undici per chi accede dagli iPhone (per far fronte al 30 per cento di commissioni chieste dalla Apple sui pagamenti dall’app). Per completare la registrazione, sarà obbligatorio fornire il proprio numero di telefono. “Abbiamo aggiunto un passaggio di revisione prima di applicare la spunta blu a un account, per combattere il furto d’identità”, ha spiegato Esther Crawford, direttrice della gestione dei prodotti di Twitter. Basterà a non rendere la piattaforma un luogo caotico?

Gaia Berruto