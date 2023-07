Qualche mese fa ci eravamo stupiti del fatto che il software ChatGpt avesse raggiunto cento milioni di utenti in due mesi. Threads, la nuova app della Meta che vorrebbe affossare Twitter, ci ha messo solo quattro giorni, e senza essere disponibile in tutto il mondo: l’Unione europea è per ora esclusa, visto il suo rigore per la privacy. C’è un trucco, ovviamente. Threads è legata a Instagram, quindi qualunque utente di Instagram può iscriversi velocemente, portandosi dietro nome e follower. Ma com’è Threads? “Un’esperienza social disordinata”, scrive Slate. L’algoritmo funziona ancora male, manca la messaggistica privata e, pur essendo un clone di Twitter, mancano gli hashtag. ◆