Cosa succede se l’azienda più celebre nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, OpenAi, incontra il designer che ha contribuito a creare oggetti come l’iMac, l’iPod e l’iPhone? Potremmo scoprirlo molto presto. Secondo la Reuters, infatti, l’azienda che ha presentato l’anno scorso ChatGpt sta dialogando con Jonathan Ive, celebre designer che ha lavorato per quasi trent’anni con la Apple. Secondo il Financial Times, inoltre, la holding finanziaria SoftBank sarebbe stata coinvolta nelle conversazioni, e porterebbe un finanziamento di un miliardo di dollari. L’obiettivo è creare un “iPhone dell’intelligenza artificiale”, ossia un oggetto realizzato da Ive, con un cuore della OpenAi.