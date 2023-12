“Gli investitori possono andare a farsi fottere”. In un’intervista rilasciata al New York Times, Elon Musk non ha usato mezzi termini. La piattaforma X sta subendo una crisi di entrate dopo che Musk ha dato ragione a un utente che sosteneva che “gli ebrei nutrono un odio dialettico nei confronti dei bianchi”. Il miliardario si è scusato, definendo il post “il peggiore e il più stupido che abbia mai fatto”, ma molte aziende hanno deciso di congelare gli investimenti, accusandolo di antisemitismo. “Il mondo intero saprà che gli inserzionisti hanno ucciso l’azienda”, ha contrattaccato Musk, mandando poi direttamente a quel paese Robert Iger, amministratore delegato della Disney. ◆