Quanto dovrebbero essere intelligenti i robot? Se lo chiede Eve Herold su Time, descrivendo i nuovi “Alexa con steroidi” progettati per convincerci che vogliono il nostro affetto. Un esempio è Spot di Boston Dynamics, che combina le capacità tecniche all’intelligenza artificiale di ChatGpt. “Possono essere una manna dal cielo per le persone sole”, scrive Herold. “Ma possono anche essere manipolati con contenuti tossici e comportarsi in modi che alcuni ricercatori hanno definito psicopatici”. Herold conclude: “Da tecno-ottimista, credo che alla fine queste tecnologie forniranno enormi benefici, ma ora servirebbe una pausa nell’attesa che la legge si metta al passo con la scienza”. ◆