Si credeva che grazie alle piattaforme di streaming sarebbe diminuita la pirateria, ma secondo un report dell’azienda Muso, nel 2023 l’accesso a siti illegali per vedere film e serie tv è aumentato del 6,7 per cento rispetto al 2022. Si tratta di circa 229,4 miliardi di visite, che, secondo l’industria dell’intrattenimento, provocano perdite miliardarie. “Gli utenti sono stanchi d’iscriversi a servizi aggiuntivi solo per vedere un singolo film”, analizza Quartz. Ma non è abbassando i prezzi che le piattaforme potranno conquistare utenti: nel Regno Unito, spiega un esperto a Quartz, quando i siti pirata sono stati bloccati gli abbonamenti legali sono aumentati del 12 per cento. ◆