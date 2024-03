“Moderazione è una parola propagandistica per dire censura”. Così Elon Musk ha spiegato il suo punto di vista sulla libertà di parola che vige dentro la piattaforma di sua proprietà, X (ex Twitter). Intervistato dall’ex conduttore della Cnn Don Lemon, Elon Musk ha ribadito che non ha intenzione di rimuovere dalla piattaforma frasi considerate da qualcuno offensive, a meno che non siano palesemente illegali. Il miliardario ha poi confessato di fare uso di ketamina per ragioni mediche, nello specifico per affrontare “uno stato chimico negativo nel cervello, come la depressione”, ma ha negato di abusarne: “Se usi troppa ketamina non puoi davvero portare a termine il lavoro. Io ho molto lavoro”. ◆