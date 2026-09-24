Da mesi c’è un tema che affligge chiunque abbia a cuore la privacy: gli occhiali smart della Meta, che filmano ciò che vede la persona che li indossa. Un led sulle lenti segnala l’accensione della telecamera, ma in rete si trovano modi per disabilitarlo. L’azienda ha risolto il problema, ma le polemiche non si sono placate. Uno sviluppatore polacco, sfruttando il segnale bluetooth, ha creato l’app ZuckOff, che segnala se nella stanza con te sono presenti occhiali intelligenti. Il Regno Unito li ha vietati nei tribunali e un’organizzazione non-profit tedesca ha presentato una denuncia per la possibile violazione della legge sulla protezione della riservatezza nelle telecomunicazioni.