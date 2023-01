Tom Whitwell, giornalista britannico, racconta ogni anno le 52 cose che ha imparato nei dodici mesi precedenti. Eccone alcune del 2022.

Lo “zhènlóuqì” è uno scuotitore elettrico da fissare al soffitto venduto sul sito cinese Taobao e usato per vendicarsi dei vicini rumorosi del piano di sopra. Nel 1739 a Londra c’era un numero di caffetterie per persona tre volte superiore a quello attuale. Il 37 per cento della popolazione mondiale, 2,9 miliardi di persone, non ha mai usato internet.

I viaggiatori più anziani usano i bagni degli aeroporti per ascoltare gli annunci dei voli perché l’acustica è migliore. I pulsanti di addestramento per cani sono un settore in crescita: i cani possono imparare a comunicare premendo pulsanti di colori diversi per chiedere qualcosa.

I data center consumeranno il 29 per cento dell’elettricità irlandese entro il 2028. Il 40 per cento del trasporto marittimo globale riguarda lo spostamento di combustibili fossili e di altro tipo (petrolio, gas, pellet).

La Cina sta costruendo un impianto di generazione di energia solare ed eolica da 450 gigawatt nel deserto del Gobi, si tratta di una capacità di produzione di energia pari a sei volte quella del Regno Unito. Nel 2007 una nutrizionista di nome Lori Baker scoprì per caso di essere la più grande giocatrice di Tetris al mondo.

Prima della rivoluzione industriale, l’argento non aveva bisogno di essere lucidato perché c’era meno zolfo nell’atmosfera. Le preferenze sul colore del tuorlo d’uovo sono regionali: gli europei del nord amano i tuorli più chiari, i mediterranei quelli di un arancione più intenso, in Sudafrica il mais bianco rende i tuorli delle uova particolarmente pallidi.

Nel 2021 il bagnino più pagato di Los Angeles ha guadagnato 510.283 dollari. Il 70 per cento degli spettatori della generazione Z, cioè le persone nate tra il 1997 e il 2012, guarda i video con i sottotitoli. Una donna di cui non si conosce l’identità ha scritto nella versione cinese di Wikipedia più di duecento articoli completamente inventati sulla storia russa. Ci sono voluti dieci anni perché qualcuno se ne accorgesse. ◆