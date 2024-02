È passato poco più di un anno da quando è uscito il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Era il 30 gennaio 2023. Da allora ci sono stati 266 episodi, cinquecento interviste, cento ore di ascolto per più di un milione di download al mese. Il Mondo è stabilmente in cima alle classifiche dei podcast d’informazione più ascoltati in Italia e, al di là dei numeri incoraggianti, dal punto di vista editoriale è la conferma che i podcast sono un modo efficace per raggiungere e informare tante persone. La voce di Claudio Rossi Marcelli e Giulia Zoli, che ogni giorno conducono il Mondo, insieme a quella delle giornaliste e dei collaboratori di Internazionale, è diventata una parte fondamentale della nostra informazione quotidiana, completata dalla newsletter che più o meno alla stessa ora del podcast, alle 6.30, arriva alle abbonate e agli abbonati. Questa settimana al Mondo si aggiunge il primo di una serie di nuovi podcast settimanali. Si chiama In copertina e, come suggerisce il nome, è la versione audio dell’articolo di copertina di Internazionale. All’inizio di ogni episodio, il redattore che ha selezionato l’articolo spiega la sua scelta in una breve introduzione. Il podcast In copertina esce ogni venerdì, all’ora di pranzo, ed è riservato a chi ha un abbonamento: può essere ascoltato solo dal sito di Internazionale o, più comodamente ancora, con la nuova app. È un modo diverso per “leggere” Internazionale, sfruttando i tempi della giornata in cui è più difficile mettersi a sedere con una rivista in mano. Si dice che il futuro dei giornali e più in generale dei mezzi d’informazione sarà soprattutto digitale e avrà molte forme diverse. I podcast sono una di queste. ◆