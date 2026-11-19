Quando viene introdotto un nuovo prodotto tecnologico per un po’ le cose vanno bene. È facile da usare, efficiente e permette di fare ciò che prima era difficile o complicato. Poi comincia a peggiorare e alla fine funziona così male che ci si chiede perché continuare a usarlo. Si tratta della “merdificazione”, il processo descritto brillantemente in questo libro da Cory Doctorow, scrittore, blogger, attivista e inventore del termine, di cui l’autore ha parlato per la prima volta in un articolo uscito su Internazionale nel 2024. Doctorow spiega che all’inizio le big tech lavorano per gli utenti, poi cominciano a lavorare per gli inserzionisti, e infine cercano di estrarre valore da ogni singolo elemento del loro prodotto fino a rovinarlo completamente. Questo avviene, continua Doctorow, per una ragione semplice: possono farlo. L’indebolimento delle norme su concorrenza, regolamentazione e diritti dei lavoratori ha portato fino a questo punto. Ma il sistema in cui viviamo – fondato su tecnologie che impediscono di modificare i prodotti e leggi “antielusione” che danno ai produttori il diritto di colpire chi riesce a farlo –, oltre a essere ingiusto, è inefficiente e pericoloso. Non solo attivisti, ma imprenditori in cerca di un mercato più aperto ed esperti di sicurezza nazionale timorosi del controllo militare statunitense si stanno convincendo della necessità d’invertire la rotta. ◆