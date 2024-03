L’Isis-K incarna la strategia di regionalizzazione seguita dal movimento jihadista dopo la perdita delle basi in Iraq e Siria, facilitata anche dall’instabilità nell’area afgano-pachistana. Nel luglio 2021, secondo un rapporto delle Nazioni Unite presentato al Consiglio di sicurezza, i combattenti dell’Isis in Afghanistan erano stimati “tra cinquecento e alcune migliaia”. La presenza del gruppo che porta il nome Provincia del Khorasan (regione storica che si estende tra Iran, Afghanistan, Pakistan e Turkmenistan) dello stato islamico è accertata dal 2015. Sempre secondo l’Onu, il ritorno al potere dei taliban nell’estate del 2021 ha ridotto il campo d’azione dell’Isis-K in Afghanistan, ma non la sua capacità di organizzare attacchi. Il gruppo, inoltre, avrebbe aperto nuove basi negli altri paesi dell’Asia centrale.

Già il 15 ottobre 2021 Putin si diceva preoccupato per “le ambizioni e la presenza dei jihadisti in Afghanistan” e sottolineava “l’esperienza di combattimento” acquisita in Iraq e in Siria. “I capi dello Stato islamico si stanno preparando a estendere la loro influenza nei paesi dell’Asia centrale e nelle regioni russe, alimentando i conflitti etnici-confessionali e l’odio religioso”, osservava il leader del Cremlino, che si chiedeva anche se i taliban afgani sarebbero riusciti a sconfiggere questi gruppi armati. In un primo momento “l’emirato del Khorasan” in Afghanistan ha fatto affidamento soprattutto sui ribelli che avevano rotto con i taliban e su altri gruppi radicali attivi alla frontiera con il Pakistan: forze che hanno usato l’organizzazione per prendere il controllo di piccoli territori locali. Dopo aver ricevuto l’aiuto dei taliban pachistani, cacciati dall’esercito di Islamabad, l’Isis ha creato la sua testa di ponte in Afghanistan, nel distretto montuoso di Achin, nella provincia orientale di Nangarhar, l’unica dove l’organizzazione è riuscita a installarsi in modo stabile oltre a quella di Kunar, per poi espandersi nelle zone di frontiera.