Adelanto è una cittadina statunitense nel deserto del Mojave con un’innata propensione al fallimento. Fondata nel 1915 da Earl Richardson, l’inventore del ferro da stiro, la sua economia ha avuto pochi alti e molti bassi: dalla produzione del sidro frenata dal proibizionismo all’indotto di una base militare smantellata poco dopo, fino a un casinò che non ha mai funzionato. Il vero problema di Adelanto sono i cittadini, che non sono abbastanza numerosi o sufficientemente ricchi da pagare delle tasse che permettano alla città di funzionare. Dopo che nel 2016 lo stato della California ha legalizzato la produzione e il consumo di cannabis, il consiglio comunale di Adelanto ha visto una valida alternativa alla bancarotta. I vecchi lotti e i frutteti per produrre il sidro potevano essere riconvertiti alla coltivazione di cannabis e da questo nuovo mercato sarebbero arrivati abbastanza soldi da far funzionare la città. Ma questa virata economica non si è dimostrata semplice come sembrava. Dopo Welcome to LA e Below the Ten, l’autore californiano David Weinberg allarga gli orizzonti di Los Angeles e si spinge fino al deserto di San Bernardino, dove la metropoli spinge chi non riesce a vivere nel tessuto urbano. Con la solita ironia e una scrittura acuta, racconta la storia di una città che non si rassegna, nonostante tutto. ◆