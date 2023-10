Nel 2018 il giovane Abraham Badru, 26 anni, viene ucciso con dei colpi di pistola a Hackney, quartiere nell’est di Londra. È il tragico epilogo di una vicenda lunga dodici anni in cui Abraham ha pagato prima con l’ingiustizia e poi con la morte la scelta di aiutare una persona in difficoltà. Quando lui aveva 15 anni, Hackney era ancora un quartiere difficile alla periferia di una metropoli: una sera aveva visto alcuni ragazzi che facevano parte di una banda del quartiere che stupravano una ragazza. Aveva deciso d’intervenire, di chiamare la polizia e di fornire alcuni dettagli poi risultati fondamentali per arrestare gli aggressori. Da quel momento ha cominciato a subire aggressioni e minacce di morte finché non ha deciso di trasferirsi a Bristol per studiare. Nel frattempo è stato costretto ad attraversare il percorso giudiziario come testimone, in un sistema che persegue l’unico obiettivo di arrivare a una condanna senza dare nessuna protezione a chi decide di parlare. Quando la vicenda sembra ormai conclusa, Abraham torna a Hackney per stare vicino alla madre, ma viene ucciso davanti a casa da un assassino rimasto fino a oggi sconosciuto. Questo podcast giornalistico di Bbc Four ricostruisce in undici puntate la vita e la tortura giudiziaria di un ragazzo nero di periferia che ha pagato con la vita la scelta di fare la cosa giusta. ◆