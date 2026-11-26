Tra il 2014 e il 2015 a Londra Stephen Port uccide quattro persone che aveva conosciuto tramite un’app di incontri, causando loro un’overdose di ghb, meglio conosciuto come “ecstasy liquida”. Proprio nei giorni del suo arresto usciva il documentario Chemsex, realizzato da William Fairman e Max Gogarty per Vice Uk, che per la prima volta raccontava la pratica sempre più diffusa di usare sostanze chimiche per aumentare la qualità sensoriale dei rapporti sessuali. L’assunzione consapevole e consensuale di metanfetamina, mefedrone, gbh, ketamina o popper porta chi pratica questo tipo di sessualità ad avere rapporti con tanti partner per diversi giorni grazie all’abbassamento dei freni inibitori e della fatica fisica, e all’innalzamento della percezione del desiderio. Alla base dell’accordo tra chi pratica chemsex ci dovrebbe essere consapevolezza, ma l’inserimento dei dispositivi digitali ha spostato i confini del consenso e il senso d’impunità, rendendo gli eventi terreno fertile per i predatori. Il giornalista Rory Boyle parte dalla sua esperienza di vittima di un stupro avvenuto in quest’ambito per scoprire insieme a medici, forze dell’ordine e sviluppatori di applicazioni digitali perché ancora oggi i rischi non vengono presi sul serio, soprattutto in una città come Londra, dove una volta al giorno viene ricoverata una vittima di abuso di chemsex.