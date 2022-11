A voler essere cinici, potremmo dire che Meloni è la punizione che l’Italia infligge all’Europa per il fallimento della sua politica migratoria. Ma non è il caso di essere cinici perché c’è il rischio che nell’Unione europea si diffonda l’idea che la politica migratoria di una postfascista sia un esempio da seguire. Siamo di fronte a un nuovo 2015? Anche se non si avvicina nemmeno lontanamente a quello di allora (quando sbarcarono in Europa un milione di persone), oggi il numero dei migranti è di nuovo in aumento e chi arriva via mare sembra essere, in un certo senso, in competizione con chi fugge dall’Ucraina. Ad aggravare la situazione ci sono poi i problemi della nostra società, che dovrebbe accogliere i migranti: il covid-19, la guerra in Ucraina e le crisi energetica e climatica. L’arrivo di molti migranti potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso europeo.