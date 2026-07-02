e aspetteranno tempi nuovi, generazioni nuove, che non amano il gusto delle cose mescolate, che domineranno l’aria, il fuoco e l’acqua sulla Terra piatta, dove ammassato in frigo c’è tutto l’esistente. Ma l’inesistente non c’è.

Kārlis Vērdiņš è un poeta lettone nato nel 1979, teorico della letteratura e traduttore dall’inglese e dal russo. Questo testo è tratto dal suo ultimo libro, Nekas (Niente, Neputns 2026). Traduzione dal lettone di Margherita Carbonaro.