◆ La Cina ha condannato in modo duro ma composto l’azione militare israelo-statunitense e ha definito “inaccettabile” l’assassinio del leader di un paese per provocare un cambio di regime. Sulle implicazioni che la guerra può avere per Pechino ci sono opinioni diverse. Essendo la principale importatrice mondiale di petrolio, la Cina è direttamente esposta a un’interruzione del traffico marittimo in Medio Oriente, scrive Le Monde: la metà del petrolio infatti le arriva dal Golfo Persico – Arabia Saudita, Iraq, Emirati Arabi – e passa attraverso lo stretto di Hormuz; dall’Iran compra, a un prezzo favorevole, circa il 13 per cento del totale importato via mare, pari all’80 per cento delle esportazioni di Teheran. C’è anche il fatto che l’Iran è, dopo il Venezuela, il secondo paese amico di Pechino bersagliato dagli Stati Uniti nel giro di due mesi. Tuttavia, come si è visto anche con l’attacco israeliano all’Iran nel giugno 2025, questi amici non possono fare affidamento sulla Cina per difendersi. Anche se Pechino, infatti, fornisce all’Iran componenti per i missili e strumenti per sorvegliare la popolazione e controllare internet, considera comunque Teheran come un peso nei propri rapporti con Stati Uniti e Europa, perché non ha ceduto alle sue richieste di rinunciare al programma nucleare. Inoltre, scrive Amy Hawkins sul Guardian, “dei 400 miliardi di dollari promessi a Teheran con un accordo strategico nel 2021, la Cina ha versato finora solo una piccola parte. E, in modo previdente, nel 2025 ha accumulato scorte di petrolio sufficienti a superare interruzioni delle forniture almeno per qualche mese”. Sebbene alcuni sostenitori di Trump negli Stati Uniti abbiano definito la morte di Khamenei “un durissimo colpo per Pechino” e l’attacco all’Iran parte di una strategia più ampia contro la Cina, “l’influenza e le ambizioni cinesi in Medio Oriente sono più limitate di quanto si pensi”, osserva l’Economist. E per Pechino i vantaggi di questa guerra potrebbero superare i costi. “Nell’offensiva contro l’Iran gli Stati Uniti non stanno solo attingendo alle loro scorte di armi, ma hanno messo in campo quelle più potenti, come i Patriot, il sistema antimissile Thaad e i jet F-35”, scrive Hawkins, “che dipendono da semiconduttori e radar prodotti con il gallio, minerale critico nelle mani di Pechino”. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di aprire un nuovo fronte militare mentre dipendono ancora dalla Cina per un bene chiave della difesa rafforzerà Xi Jinping nell’incontro con Trump a fine marzo (se sarà confermato).