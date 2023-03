Il piano, inoltre, prevede che i danni causati dalle aziende giapponesi siano risarciti dalla Fondazione per le vittime della mobilitazione forzata dal Giappone imperiale, un ente con sede a Seoul e finanziato da fondi privati. Ma affidare l’onere dei rimborsi a terzi rischia di indebolire la decisione della corte, secondo cui l’accordo del 1965, che ha ristabilito le relazioni diplomatiche tra Corea del Sud e Giappone, non “estingueva le rivendicazioni di singoli cittadini coreani”, riconoscendo così alle vittime dei lavori forzati il diritto a rivalersi direttamente sulle aziende che hanno violato il diritto internazionale. Questa soluzione attribuisce ai colpevoli un ruolo da spettatori , ignorando lo spirito della sentenza che cercava di “rimediare ai danni causati dalla colonizzazione illegale e dalle guerre di aggressione” alla luce di quanto stabilito dalla costituzione della Repubblica di Corea.

In Corea del Sud ci sono ancora 66 processi in corso, e le 1.124 vittime coinvolte dovrebbero vincere, a meno che la corte suprema non ribalti la sentenza del 2018. Di sicuro il governo di Yoon non può dichiarare unilateralmente “risolta” la questione.◆ gim