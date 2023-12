Neil Gaiman What you need to be warm Bloomsbury Il poetico libro di Gaiman (Portchester, Regno Unito, 1960) parla di cose calde: termosifoni in ghisa, guanti spessi, sorrisi di familiari. E finisce con questa affermazione: “Hai il diritto di essere qui”.

Jackie Morris The panda’s child Otter-Barry Un bambino smarrito è allevato da un panda. Anni dopo, il ragazzo salva a sua volta il cucciolo del panda, aiutato dallo spirito indomito della foresta. Jackie Morris è nata a Birmingham, Regno Unito, nel 1961.

Abiola Bello Only for the holidays Simon & Schuster Per Natale Tia è bloccata in una fattoria che odia. Una pecora le mangia il cappotto, c’è letame ovunque e non c’è il wifi. Poi però… Storia romantica per adolescenti di Abiola Bello, scrittrice per ragazzi nigeriana-britannica.

Polly Ho-Yen The girl who became a fish Knights Of Ita ha paura dei compagni di classe, di allontanarsi dalla famiglia e, soprattutto, dell’acqua. Finché non scopre il fiume vicino a casa e la sua magia. Polly Ho-Yen è una scrittrice per bambini britannica.

