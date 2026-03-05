Una storia su come donne e madri sono state sistematicamente marginalizzate e controllate da miti misogini e strutture patriarcali. Cleghorn è una storica culturale femminista, scrittrice e ricercatrice britannica.
Niazi, giornalista canadese nata a Londra da genitori pachistani, racconta come l’eredità di un’infanzia musulmana e la spinta alla realizzazione s’intrecciano con l’essere madre.
Il libro esplora con ironia e profondità il binomio “cattiva madre/buona madre”, mostrando come etichette e aspettative irrealistiche finiscano per opprimerle tutte. Ej Dickson è una giornalista e saggista statunitense.
La ricercatrice britannica smonta i “miti della buona madre” basati su ricerche discutibili e stereotipi culturali, proponendo modelli più inclusivi che riconoscono scelte diverse su cura ed educazione.
Questo articolo è uscito sul numero 1655 di Internazionale, a pagina 92.