La storia segue l’intero arco di vita del protagonista, dalla fine della grande guerra alla vecchiaia, tra Europa continentale e Regno Unito, segnata dalla violenza del ventesimo secolo. Gstrein è nato in Tirolo nel 1961 e vive in Germania.
Figlia di migranti kosovaro-albanesi in Germania, l’autrice esamina le conseguenze della guerra in Kosovo sulla sua famiglia. Jehona Kicaj è nata in Kosovo nel 1991.
Ambientato a Bușteni negli anni novanta, il romanzo racconta le estati di una bambina di Bucarest a casa dalla nonna. Grigorcea è nata in Romania nel 1979 e vive in Svizzera.
Un anziano produttore cinematografico ebreo racconta la propria vita usando le sedute di psicoanalisi come filo conduttore – una per capitolo – con una prosa carica di humor irresistibile. Charles Lewinsky è nato a Zurigo nel 1946.
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Questo articolo è uscito sul numero 1662 di Internazionale, a pagina 86. Compra questo numero | Abbonati