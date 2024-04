Mazen Maarouf è uno scrittore, giornalista e traduttore palestinese nato nel 1978 a Beirut e naturalizzato islandese. In Italia è uscita la sua raccolta di racconti Barzellette per miliziani (Sellerio 2019). Questa poesia è tratta dalla raccolta Al-kāmīrā lā taltaqit al-asāfir (“La fotocamera non cattura gli uccelli”, Al Anwar 2004). Traduzione dall’arabo di Flavia Carlorecchio.