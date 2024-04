Chintya, voi che vivevate da lungo tempo

trattenendo il fiato in una stanza

dell’edificio in cui vi eravate radunati.

Avevate imparato a eseguire ogni movimento

affinché dall’esterno nessuno potesse scorgervi.

Poi, un martedì, vi hanno sparato alla schiena.

In alto, in basso, nella calda fanghiglia,

al di qua di un muro silenzioso,

a poco a poco avete tutti cominciato

a non muovervi più.

Scarpe abbandonate. Logore vesti senza colori.

Le cuciture che vi turbavano.

Sulle dita, sul ventre, alla radice della gola,

prima che dilagasse la malinconia,

si assiepavano tutte le cose

che avevate perduto.

Avete pianto, sotto perenne minaccia.

Di notte imperversava la paura.

Pur quando nel cielo dominava l’azzurro,

si continuava a udire qualcosa,

e voi attendevate che quel rumore

di passi si allontanasse, contando

nella mente un numero dopo l’altro.

Osservando gli uccelli che scivolavano

liberi nel cielo dimentichi di avere

un corpo, pensavate con rimpianto

di non essere uccelli.

Chintya, voi avete pianto, e provato dolore.

Eppure, Chintya, voi non siete mai morti.