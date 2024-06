◆ Il 24 maggio 2024 una valanga ha travolto due villaggi nella remota provincia di Enga, nella parte settentrionale della Papua Nuova Guinea, uccidendo più di duemila persone in un’area con 70mila abitanti. I soccorsi sono stati resi difficili dall’inaccessibilità della regione e dalle tensioni tribali. “I leader del paese si devono vergognare”, scrive in un editoriale il quotidiano The National. “A parte le condoglianze del primo ministro, per cinque giorni non si è sentito nessuno tra i politici e gli esponenti del governo. Nel frattempo dall’estero arrivavano messaggi di solidarietà e aiuti. Solo il 29 maggio il parlamento ha osservato un minuto di silenzio per le vittime. In un paese esposto ai disastri naturali, perché non ci sono le risorse e la preparazione adeguate per rispondere alle emergenze?”. Finora l’Australia ha promesso aiuti per milioni di dollari e Stati Uniti e Cina si sono impegnate a fornire assistenza. A Pechino la Papua Nuova Guinea interessa sia perché il suo sottosuolo è ricco di risorse minerarie non ancora sfruttate, sia perché la sua posizione strategica la rende un paese appetibile dove installare basi militari. Nel 2023, scrive l’Australian institute of international affairs, Pechino ha proposto a Port Moresby un accordo sulla sicurezza simile a quello firmato l’anno prima con le isole Salomone, ma l’intervento diplomatico di Australia, Stati Uniti e Nuova Zelanda finora ne ha impedito la firma.